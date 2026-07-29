Vers une Agence togolaise de régulation pharmaceutique

À Kpalimé, un atelier réunit depuis lundi une quarantaine d'experts et d'acteurs du secteur pharmaceutique, autour de la relecture finale du projet de décret portant création de l'Agence togolaise de régulation pharmaceutique, et la préparation d'une feuille de route pour la gouvernance togolaise au sein de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS).

L'événement, organisé par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la Couverture sanitaire universelle et des Assurances (MSHPCSUA) avec l'appui de la Fondation Brazzaville, s'inscrit dans la continuité de l'Initiative de Lomé, lancée en janvier 2020, qui a fait du Togo une référence en matière de lutte contre les médicaments falsifiés ou de mauvaise qualité.

La création de cette nouvelle agence répond également à la directive qui invite les États membres à se doter d'une véritable autorité de régulation pharmaceutique, autonome et dotée de la personnalité juridique, afin de corriger les limites d'un système jusque-là porté uniquement par les directions nationales.

L'autre volet des travaux intervient dans un contexte particulier : le Togo prendra la direction générale de l'OOAS en janvier 2027, pour un mandat de quatre ans, avec la lutte contre les produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés parmi ses priorités à l'échelle sous-régionale.

À l'ouverture des travaux, le directeur général de la Fondation Brazzaville, Foulo Basse, a insisté sur les enjeux de l'atelier et réaffirmé la disponibilité de la Fondation à poursuivre son partenariat dans la lutte contre les faux médicaments.