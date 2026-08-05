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Le Togo mise sur la génomique pour anticiper les crises

Détecter une menace sanitaire avant qu'elle ne devienne une épidémie : c'est tout l'enjeu du nouveau plan national de surveillance génomique adopté par le Togo, une étape supplémentaire dans le renforcement de son système de santé publique.

Virus, bactéries : de détection précoce © DR

Détecter une menace sanitaire avant qu'elle ne devienne une épidémie : c'est tout l'enjeu du nouveau plan national de surveillance génomique adopté par le Togo, une étape supplémentaire dans le renforcement de son système de santé publique.

Élaboré avec l'appui de l'Africa CDC, de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres partenaires techniques, ce plan sera mis en œuvre par l'Institut national de l'hygiène (INH). Il s'inscrit dans l'approche « Une seule santé », qui articule santé humaine, santé animale et environnement pour mieux anticiper les risques.

Concrètement, la surveillance génomique permet d'identifier rapidement virus, bactéries et autres agents infectieux, ainsi que de suivre leur évolution.

Des données précieuses pour orienter, en amont, les stratégies de prévention et de riposte face aux menaces sanitaires.

À travers ce nouveau dispositif, le pays veut renforcer sa préparation face aux maladies émergentes et ré-émergentes, et se donner les moyens d'intervenir plus rapidement pour protéger sa population des futures épidémies.

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