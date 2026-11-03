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Les hôpitaux publics retrouvent la confiance des Togolais

Les Togolais sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les hôpitaux publics. Dans les neuf établissements contractualisés, le nombre de consultations a plus que doublé depuis 2017, selon les autorités sanitaires.

+112 % de consultations : le signe d’un système de santé qui se transforme © republicoftogo.com

Les Togolais sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les hôpitaux publics. Dans les neuf établissements contractualisés, le nombre de consultations a plus que doublé depuis 2017, selon les autorités sanitaires.

La progression est d’autant plus remarquable que les chiffres de 2026 ne portent que sur les neuf premiers mois de l’année.

Les hausses les plus spectaculaires concernent les hôpitaux de l’intérieur. Au CHU de Kara, les consultations ont plus que triplé. Les CHR de Tsévié et de Dapaong ont, eux aussi, connu une très forte progression. À Lomé, le CHU Sylvanus Olympio reste l’établissement le plus fréquenté du pays.

Le signe d’une montée en gamme

Ces chiffres traduisent une transformation en profondeur du système de santé. La contractualisation de la gestion de ces hôpitaux, la modernisation des équipements, le renforcement des effectifs et l’extension de l’assurance maladie universelle ont rendu les soins publics plus accessibles et plus attractifs.

Surtout, cette affluence témoigne d’un regain de confiance envers des établissements longtemps jugés vétustes, délaissés au profit des cliniques privées ou de l’automédication. La forte progression enregistrée à Kara, Tsévié et Dapaong montre aussi que l’amélioration de l’offre de soins ne se limite plus à la capitale.

Reste à garantir que cette affluence s’accompagne d’une qualité de soins et de délais d’attente à la hauteur.

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EN CHIFFRES

Consultations dans les 9 hôpitaux publics contractualisés

  • 2017 : 274 280
  • Fin septembre 2026 : 583 218
  • Hausse : +112,6 %

Les plus fortes progressions (2017 fin septembre 2026)

  • CHU de Kara : 23 199 → 74 402 (+220,7 %)
  • CHR de Tsévié : 19 839 → 57 790 (+191,3 %)
  • CHR de Dapaong : 31 676 → 86 280 (+172,4 %)

L’hôpital le plus fréquenté

  • CHU Sylvanus Olympio (Lomé) : 136 528 consultations

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