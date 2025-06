Lutte renforcée contre les maladies cardiovasculaires

Le 2e congrès national de la Société de cardiologie du Togo (SOCART) s’est ouvert jeudi à Lomé.

Durant deux jours, quelque 150 professionnels de la santé – cardiologues, néphrologues, urgentistes, chercheurs et experts en santé publique – se réunissent pour approfondir les connaissances sur les maladies cardiovasculaires, devenues une préoccupation de santé publique au Togo.

Au cœur des discussions : l’hypertension artérielle (HTA) et la maladie thrombo-embolique veineuse, deux affections majeures à l’origine d’une morbidité et d’une mortalité croissantes dans le pays.

Les chiffres révélés lors du congrès sont préoccupants : une étude récente indique une prévalence de l’HTA de 27,4 % chez les adultes togolais, touchant 26,7 % des hommes et 27,9 % des femmes. Ce taux augmente sensiblement avec l’âge : chez les hommes, elle passe de 15,9 % à 46,2 % entre 20 et 50 ans et plus ; chez les femmes, de 10,6 % à 55,4 %.

Pire encore, 22,9 % des Togolais âgés de 18 à 69 ans présentent une hypertension sans traitement. Ce sous-diagnostic et cette sous-prise en charge soulignent la nécessité de renforcer les dispositifs de prévention, de détection et de traitement.

Objectif : améliorer la prise en charge

Le congrès met l’accent sur la formation continue des professionnels. Au programme : interprétation de l’ECG en situation d’urgence, bonnes pratiques d’utilisation du défibrillateur, recommandations actualisées de la Société européenne de cardiologie, et protocoles de prise en charge des patients vulnérables (personnes âgées, femmes enceintes, insuffisants rénaux).

« Ce congrès est une plateforme stratégique pour harmoniser nos pratiques médicales avec les standards internationaux et affiner nos réponses aux défis sanitaires locaux », a souligné un responsable de la SOCART à l’ouverture des travaux.

Alors que les maladies cardiovasculaires gagnent du terrain au Togo, ce congrès apparaît comme un levier crucial pour développer une réponse sanitaire intégrée, centrée sur la prévention, l’éducation du patient et la modernisation des outils de diagnostic et de traitement.

À travers ateliers pratiques et symposiums pharmaceutiques, l’événement ambitionne d’améliorer les capacités cliniques des soignants et de faire progresser les politiques de santé dans la sous-région.

La SOCART espère, à travers cette initiative, contribuer à une baisse mesurable de la mortalité cardiovasculaire dans les années à venir.