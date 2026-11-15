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Pharmacopée : des savoirs ancestraux à l’épreuve de la science

Les tisanes, décoctions et remèdes à base de plantes que se transmettent les familles depuis des générations restent au cœur des soins pour une grande partie de la population. Comment faire de ces savoirs ancestraux une ressource reconnue et validée par la science ?

Un tradipraticien prépare un remède à base de plantes © republicoftogo.com

Les tisanes, décoctions et remèdes à base de plantes que se transmettent les familles depuis des générations restent au cœur des soins pour une grande partie de la population. Comment faire de ces savoirs ancestraux une ressource reconnue et validée par la science ?

L’Université de Lomé tentera de répondre à cette question lors d’un colloque scientifique organisé les 24 et 25 novembre 2026 à Kpédomé, dans la préfecture de Haho.

La rencontre veut mieux faire connaître les plantes médicinales du Togo, leurs propriétés et leurs usages en médecine traditionnelle. Il s’agit de documenter ce patrimoine, d’en explorer le potentiel et de le valoriser sur des bases scientifiques.

Les échanges porteront sur quatre thèmes : l’ethnobotanique et la santé humaine, l’environnement et la biodiversité médicinale, la lutte biologique et la zoothérapie, et l’ethnomédecine vétérinaire. Chercheurs, enseignants, doctorants et spécialistes se retrouveront autour de conférences, de communications, d’expositions et de tables rondes.

L’enjeu va au-delà de l’inventaire des espèces. Il faut construire des passerelles entre les savoirs des guérisseurs et la recherche scientifique, pour mieux évaluer l’efficacité des plantes, encourager leur valorisation et préserver les ressources naturelles dont elles proviennent.

Ce colloque prolonge les recherches de l’Université de Lomé sur la médecine traditionnelle.

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