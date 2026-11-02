Médicament oublié ? L’aéroport de Lomé a la solution

Un médicament oublié avant un vol, un besoin urgent à l’arrivée : l’aéroport international Gnassingbé Eyadéma (AIGE) de Lomé a inauguré lundi une pharmacie.

Ce n’est pas l’information du siècle, mais c’est un vrai plus pour les passagers. Mal de tête après un long vol, traitement resté à la maison, petit souci de santé à l’arrivée : les voyageurs peuvent désormais trouver ce dont ils ont besoin sans quitter l’aéroport. L’officine est d’ailleurs ouverte à tous, habitants compris.

Pour la direction de l’aéroport, elle constitue « une pierre de plus à la chaîne de valeur sanitaire » de la plateforme, qui dispose déjà d’un centre médical.

Le projet répond aussi à une attente exprimée par les passagers lors d’une enquête de satisfaction. Comme quoi, les petits services font parfois les grands voyages.