Offensive contre l’hypertension, le diabète et l’obésité

Le Togo engage une nouvelle offensive contre les maladies non transmissibles (MNT) telles que l’hypertension artérielle, le diabète et l’obésité, considérées comme une véritable « épidémie silencieuse ».

Les données nationales montrent une progression préoccupante de certains facteurs de risque. Entre 2010 et 2021, la prévalence de l’hypertension est passée de 19 % à 27,4 %, tandis que l’obésité a augmenté de 21,6 % à 30,8 %. Sur la même période, le diabète a toutefois reculé, passant de 26 % à 4,9 % au sein de la population.

Face à cette situation, les autorités sanitaires organisent trois journées de lutte contre les MNT.

La campagne metl’accent sur la sensibilisation aux facteurs de risque évitables, notamment le tabagisme, la consommation d’alcool, la mauvaise alimentation et la sédentarité.

Le Togo figure parmi les premiers pays de la région africaine de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à s’engager dans la prévention et le contrôle des MNT, à travers le renforcement des politiques de prévention, l’intégration des MNT dans les soins de santé primaires et l’amélioration de l’accès aux médicaments essentiels.