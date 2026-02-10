Rubriques

Tendances:
Santé

Offensive contre l’hypertension, le diabète et l’obésité

Le Togo engage une nouvelle offensive contre les maladies non transmissibles (MNT) telles que l’hypertension artérielle, le diabète et l’obésité, considérées comme une véritable « épidémie silencieuse ».

Changer de mode de vie pour vivre mieux © republicoftogo.com

Le Togo engage une nouvelle offensive contre les maladies non transmissibles (MNT) telles que l’hypertension artérielle, le diabète et l’obésité, considérées comme une véritable « épidémie silencieuse ».

Les données nationales montrent une progression préoccupante de certains facteurs de risque. Entre 2010 et 2021, la prévalence de l’hypertension est passée de 19 % à 27,4 %, tandis que l’obésité a augmenté de 21,6 % à 30,8 %. Sur la même période, le diabète a toutefois reculé, passant de 26 % à 4,9 % au sein de la population.

Face à cette situation, les autorités sanitaires organisent trois journées de lutte contre les MNT.

La campagne metl’accent sur la sensibilisation aux facteurs de risque évitables, notamment le tabagisme, la consommation d’alcool, la mauvaise alimentation et la sédentarité.

Le Togo figure parmi les premiers pays de la région africaine de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à s’engager dans la prévention et le contrôle des MNT, à travers le renforcement des politiques de prévention, l’intégration des MNT dans les soins de santé primaires et l’amélioration de l’accès aux médicaments essentiels.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Comprendre la maladie pour mieux la prévenir

Comprendre la maladie pour mieux la prévenir

Le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par un excès de sucre dans le sang. Il survient lorsque l’organisme ne produit pas suffisamment d’insuline ou ne l’utilise pas correctement.

Accouchements en toute sécurité

Accouchements en toute sécurité

Dans un contexte marqué par une crise sécuritaire persistante dans la région des Savanes, au nord du Togo, le gouvernement réaffirme son engagement à protéger la vie de chaque femme enceinte et de chaque nouveau-né au moment de l’accouchement.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.