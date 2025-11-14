Rubriques

Tendances:
Santé

Opérations gratuites pour les malades oculaires à Kantè

Une campagne médicale dédiée au traitement des pathologies oculaires a été lancée jeudi à Kantè, avec pour objectif de permettre à des centaines de patients de retrouver la vue grâce à des consultations et opérations chirurgicales gratuites.

Cataracte et glaucome © republicoftogo.com

Une campagne médicale dédiée au traitement des pathologies oculaires a été lancée jeudi à Kantè, avec pour objectif de permettre à des centaines de patients de retrouver la vue grâce à des consultations et opérations chirurgicales gratuites.

Initiée par l’ONG Humanity First Togo, en partenariat avec le ministère de la Santé, cette mission vise à prendre en charge la cataracte, le glaucome et d'autres affections visuelles fréquemment rencontrées dans les zones rurales.

Dès la première journée, 567 personnes ont été reçues au Centre Hospitalier Préfectoral de la ville. 124 auront besoin d’une intervention chirurgicale. Le tout est gratuit.

La cataracte trouble la vision, mais peut être opérée avec succès.

Le glaucome endommage le nerf optique de manière silencieuse et irréversible s’il n’est pas détecté tôt.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Cécité évitable : Le glaucome, un enjeu majeur de santé publique

Cécité évitable : Le glaucome, un enjeu majeur de santé publique

Au Togo, le glaucome touche plus de 12 % de la population, selon les dernières données du Programme national de santé oculaire. Cette maladie, souvent méconnue du grand public, représente pourtant l’une des principales causes de cécité irréversible, avec un taux de cécité totale estimé à 30 % chez les patients atteints.

Dynamique de rigueur et de service

Dynamique de rigueur et de service

Jean-Marie Koffi Tessi, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique, de la Couverture sanitaire universelle et des Assurances, a effectué lundi une tournée dans plusieurs centres de santé du Grand Lomé, avec un objectif clair : écouter, observer et recadrer.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.