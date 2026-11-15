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Togo-Allemagne : 135 centres de santé soutenus par ProSanté

La troisième phase du projet ProSanté, financée par l’Allemagne à hauteur de 10 milliards de Fcfa, affiche des résultats significatifs.

Des avancées et du personnel mieux formé © republicoftogo.com

La troisième phase du projet ProSanté, financée par l’Allemagne à hauteur de 10 milliards de Fcfa, affiche des résultats significatifs.

Mise en œuvre avec l’appui du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), elle a renforcé le système de santé togolais, en particulier dans la santé de la reproduction, les droits sexuels et l’accès aux soins maternels.

Au total, 135 centres de santé ont bénéficié d’un appui dans les régions de la Kara, des Savanes et Centrale. Le projet a également formé 494 sages-femmes et accoucheuses à la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.

Cette phase prolonge les deux précédentes, qui avaient déjà mobilisé environ 16 milliards de Fcfa.

Lomé et Berlin entendent poursuivre leur action pour consolider les acquis et réduire les inégalités d’accès à des soins de qualité, notamment pour les populations les plus vulnérables. Les deux partenaires veulent rapprocher les services de santé essentiels des zones reculées et continuer à former le personnel soignant.

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