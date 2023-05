Protéger les consommateurs

Le Togo devrait ratifier prochainement le traité portant création de l’Agence africaine du médicament. Les députés se sont prononcés à l’unanimité ce lundi.

Cette structure est censée renforcer les capacités des Etats de l’Union africaine à répondre rapidement aux crises sanitaires actuelles et futures.

L'Agence a pour mission de mettre en oeuvre une réglementation des produits pharmaceutiques visant à mettre en commun les ressources et les expertises du continent africain afin de remédier au manque d'accès à des produits médicaux de qualité et abordables, au faible développement économique et à la réduction de la dépendance excessive à l'égard des produits médicaux importés.

L’objectif de cette organe est aussi de lutter contre le trafic de faux médicaments.

Et là, ya du boulot. Plus de 50% des médicaments vendus en Afrique sont des contrefaçons.

‘Les médicaments de qualité inférieure et falsifiés sont un problème de santé publique’, a déclaré Moustafa Mijiyawa, le ministre de la Santé, après le vote.

Les faux médicaments sont au mieux inefficaces; au pire très dangereux pour la santé.

Le gouvernement togolais est en pointe dans la lutte contre les faux médicaments. Une alliance africaine s’est nouée grâce au dynamisme de la Fondation Brazzaville.