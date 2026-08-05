Rubriques

Tendances:
Santé

Quatre conteneurs de matériel médical pour renforcer les hôpitaux

Le Togo a reçu fin juillet un important don de matériels médicaux : quatre conteneurs de 40 pieds offerts par la Fondation Brazzaville. 

Un don qui vient consolider un partenariat solide © DR

Le Togo a reçu fin juillet un important don de matériels médicaux : quatre conteneurs de 40 pieds offerts par la Fondation Brazzaville. 

Ces équipements sont destinés à répondre aux besoins des structures sanitaires du pays.

« Ce don constitue un test », a précisé Foulo Basse le directeur général de la Fondation, expliquant que les retours des bénéficiaires et des partenaires permettront d'ajuster les actions futures. 

La Fondation envisage d'établir un répertoire des besoins, pour proposer des réponses plus personnalisées aux hôpitaux, centres de soins et patients.

Ibrahima Diawadoh N'Jim, conseiller du président de la Fondation Brazzaville, Jean-Yves Ollivier, a réaffirmé la volonté de l’institution de poursuivre sa collaboration avec l'État pour renforcer l'offre de services médicaux du secteur public. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le Togo mise sur la génomique pour anticiper les crises

Le Togo mise sur la génomique pour anticiper les crises

Détecter une menace sanitaire avant qu'elle ne devienne une épidémie : c'est tout l'enjeu du nouveau plan national de surveillance génomique adopté par le Togo, une étape supplémentaire dans le renforcement de son système de santé publique.

Kara mobilisée contre les hépatites silencieuses

Kara mobilisée contre les hépatites silencieuses

Une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit des hépatites virales a permis de traiter 750 patients au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Kara, à l'initiative de la Société togolaise d'hépato-gastro-entérologie et d'endoscopie digestive.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.