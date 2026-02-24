Amou 2 : un hôpital mère-enfant bientôt opérationnel

Un nouvel hôpital mère-enfant sera prochainement inauguré dans la commune d’Amou 2, dans la région des Plateaux. Les travaux sont en phase de finition.

Le complexe comprend des salles d’accouchement, des unités de soins pédiatriques pour la prise en charge des nouveau-nés et des enfants, des salles de consultation et d’hospitalisation, ainsi que des blocs opératoires. Le centre sera doté d’équipements médicaux dernier cri.

« Cet hôpital permettra d’offrir des soins de qualité, conformément aux ambitions du gouvernement », a déclaré le député-maire Mey Gnassingbé.