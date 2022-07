Surveillance épidémiologique

Le Ghana a annoncé la première épidémie de la maladie à virus Marburg dans le pays, après que le laboratoire d’un Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ait confirmé des résultats antérieurs.

L'Institut Pasteur de Dakar, au Sénégal, a reçu des échantillons de chacun des deux patients de la région d’Ashanti au sud du Ghana - tous deux décédés et sans lien de parenté - qui présentaient des symptômes tels que la diarrhée, la fièvre, les nausées et les vomissements. Le laboratoire a confirmé les résultats du Noguchi Memorial Institute for Medical Research, qui avait indiqué que c’était la maladie à virus de Marburg.

La maladie à virus Marburg est une fièvre hémorragique virale hautement infectieuse de la même famille que la maladie à virus Ebola, plus connue. C'est seulement la deuxième fois que cette zoonose est détectée en Afrique de l'Ouest. La Guinée a confirmé un seul cas dans une épidémie qui a été déclarée terminée le 16 septembre 2021, cinq semaines après la détection du cas initial.

La maladie à virus Marburg est transmise aux humains par les chauves-souris frugivores et se propage parmi les humains par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées, les surfaces et les matériaux souillés.

La maladie commence brusquement, avec une forte fièvre, des maux de tête sévères et des malaises. De nombreux patients développent des signes hémorragiques graves dans les sept jours. Les taux de létalité ont varié de 24 % à 88 % lors des épidémies précédentes, en fonction de la souche virale et de la prise en charge des cas.

Bien qu'il n'existe pas de vaccins ou de traitements antiviraux approuvés pour traiter le virus, les soins de soutien – réhydratation par des liquides oraux ou intraveineux – et le traitement des symptômes spécifiques, améliorent la survie.

Une série de traitements potentiels, notamment des produits sanguins, des thérapies immunitaires et des traitements médicamenteux, sont en cours d'évaluation.

Les services sanitaires togolais assurent une surveillance particulière aux frontières avec le Ghana. Les mouvements de populations sont importants entre les deux pays.