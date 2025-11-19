Technologie, formation et innovation au service de la santé

En partenariat avec l’Université de Limoges en France Le Togo va lancer 'Empower'.

Cette initiative scientifique de grande envergure cible un enjeu mondial de santé publique et ambitionne de transformer durablement la prévention et la prise en charge des MNT (malaires non transmissibles).

Le projet vise à renforcer la lutte contre le diabète, l’hypertension, le cancer, les troubles mentaux, l’épilepsie ou encore la démence.

Pour cela, Empower mise sur la recherche scientifique, l’innovation technologique et la montée en compétences des professionnels de santé.

Le projet sera conduit par l’Université de Lomé,.

L’ensemble du programme s’étalera sur quatre ans, avec un impact attendu sur les pratiques de santé et la prévention communautaire.

Actuellement, près de 80 % des personnes souffrant d’hypertension, de diabète ou d’autres MNT n’ont pas accès à une prise en charge adéquate. Une situation préoccupante que les autorités entendent inverser.

Grâce à Empower, le Togo ambitionne de corriger les faiblesses structurelles du système de santé, d’améliorer le suivi des patients et de réduire le poids croissant de ces pathologies sur la population.

La collaboration intègre également le Bénin confronté à la même problématique.