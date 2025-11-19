Technologie, formation et innovation au service de la santé

Rubriques

En partenariat avec l’Université de Limoges en France Le Togo va lancer 'Empower'.

Réduire la mortalité liée aux MNT © republicoftogo.com

Cette initiative scientifique de grande envergure cible un enjeu mondial de santé publique et ambitionne de transformer durablement la prévention et la prise en charge des MNT (malaires non transmissibles).

Le projet vise à renforcer la lutte contre le diabète, l’hypertension, le cancer, les troubles mentaux, l’épilepsie ou encore la démence.

Pour cela, Empower mise sur la recherche scientifique, l’innovation technologique et la montée en compétences des professionnels de santé.

Le projet sera conduit par l’Université de Lomé,.

L’ensemble du programme s’étalera sur quatre ans, avec un impact attendu sur les pratiques de santé et la prévention communautaire.

Actuellement, près de 80 % des personnes souffrant d’hypertension, de diabète ou d’autres MNT n’ont pas accès à une prise en charge adéquate. Une situation préoccupante que les autorités entendent inverser.

Grâce à Empower, le Togo ambitionne de corriger les faiblesses structurelles du système de santé, d’améliorer le suivi des patients et de réduire le poids croissant de ces pathologies sur la population.

La collaboration intègre également le Bénin confronté à la même problématique.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Opérations gratuites pour les malades oculaires à Kantè

Une campagne médicale dédiée au traitement des pathologies oculaires a été lancée jeudi à Kantè, avec pour objectif de permettre à des centaines de patients de retrouver la vue grâce à des consultations et opérations chirurgicales gratuites.

Cécité évitable : Le glaucome, un enjeu majeur de santé publique

Au Togo, le glaucome touche plus de 12 % de la population, selon les dernières données du Programme national de santé oculaire. Cette maladie, souvent méconnue du grand public, représente pourtant l’une des principales causes de cécité irréversible, avec un taux de cécité totale estimé à 30 % chez les patients atteints.

