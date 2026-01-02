Tsévié se dote d’une nouvelle structure de soins

Engagée aux côtés du ministère de la Santé pour rapprocher les soins de santé des populations des zones défavorisées, l’ONG koweïtienne Direct Aid a financé la construction d’une nouvelle structure sanitaire dans la ville de Tsévié (région Maritime).

Elle comprend des zones de consultation, une salle d’accouchement et de soins ainsi qu’un laboratoire.

Elle répond aux standards nécessaires pour la prise en charge des pathologies courantes et le suivi des femmes enceintes, tout en améliorant les capacités de diagnostic au niveau local.

Direct Aid est une organisation caritative basée au Koweït. Elle est reconnue pour ses actions en faveur des populations vulnérables, principalement en Afrique, mais aussi en Asie et dans certaines régions du Moyen-Orient.

Fondée en 1981, Direct Aid a pour mission de lutter contre la pauvreté, l’exclusion sociale et les inégalités d’accès aux services de base. L’ONG intervient dans une logique de développement durable, en combinant aide humanitaire, renforcement des capacités locales et accompagnement des communautés.