Rubriques

Tendances:
Santé

Tsévié se dote d’une nouvelle structure de soins

Engagée aux côtés du ministère de la Santé pour rapprocher les soins de santé des populations des zones défavorisées, l’ONG koweïtienne Direct Aid a financé la construction d’une nouvelle structure sanitaire dans la ville de Tsévié (région Maritime).

Médecine de proximité © republicoftogo.com

Engagée aux côtés du ministère de la Santé pour rapprocher les soins de santé des populations des zones défavorisées, l’ONG koweïtienne Direct Aid a financé la construction d’une nouvelle structure sanitaire dans la ville de Tsévié (région Maritime).

Elle comprend des zones de consultation, une salle d’accouchement et de soins ainsi qu’un laboratoire.

Elle répond aux standards nécessaires pour la prise en charge des pathologies courantes et le suivi des femmes enceintes, tout en améliorant les capacités de diagnostic au niveau local.

Direct Aid est une organisation caritative basée au Koweït. Elle est reconnue pour ses actions en faveur des populations vulnérables, principalement en Afrique, mais aussi en Asie et dans certaines régions du Moyen-Orient.

Fondée en 1981, Direct Aid a pour mission de lutter contre la pauvreté, l’exclusion sociale et les inégalités d’accès aux services de base. L’ONG intervient dans une logique de développement durable, en combinant aide humanitaire, renforcement des capacités locales et accompagnement des communautés.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Une initiative solidaire portée par l’État et la société civile

Une initiative solidaire portée par l’État et la société civile

Le ministère de la Santé, en collaboration avec l’association ‘Nos Années de Vie’, a lancé une campagne médicale gratuite destinée aux personnes âgées. Une initiative à forte portée humaine, qui illustre concrètement l’esprit de solidarité et d’entraide en faveur des seniors, souvent fragilisés par la précarité et l’isolement.

Excès alimentaires et alcool : prudence

Excès alimentaires et alcool : prudence

Chaque année, le réveillon du Nouvel An se solde par une affluence inhabituelle dans les services d’urgences. Des dizaines de personnes y sont admises à la suite de malaises, d’intoxications alimentaires ou de complications liées à des excès durant les fêtes.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.