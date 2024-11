Un engagement pour un avenir en meilleure santé

Le Togo franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle (AMU), un projet phare du gouvernement pour garantir l'accès équitable aux soins de santé pour tous les citoyens.

Un séminaire de sensibilisation réunit depuis le 27 novembre à Kpalimé les principaux acteurs institutionnels et ministériels impliqués dans cette initiative.

Cette rencontre, qui se poursuit jusqu'au 28 novembre, rassemble des représentants de la présidence de la République, des ministères concernés, de l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM), de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et de la Caisse de Retraite.

L'assurance maladie universelle (AMU) est un système de couverture de santé visant à garantir que toutes les personnes, quel que soit leur revenu, aient accès à des services de santé essentiels sans subir de difficultés financières. L'objectif est de réduire les inégalités en matière de santé en permettant à tous les citoyens, en particulier les populations vulnérables, de bénéficier d'une protection contre les risques liés aux maladies et aux accidents.

Ce modèle repose sur trois piliers fondamentaux :

L’accès équitable aux services de santé : Toute la population doit pouvoir bénéficier des soins dont elle a besoin. Une protection financière : Les bénéficiaires doivent être protégés contre les coûts prohibitifs des soins. Un système de santé solide : L'AMU nécessite une infrastructure de santé adaptée et un personnel qualifié pour répondre à la demande croissante.

Au Togo, la mise en place de l'AMU s'inscrit dans une vision proactive et inclusive initiée par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Cette réforme vise à transformer durablement le système de santé en le rendant plus accessible et plus équitable pour tous les citoyens, en particulier les plus démunis.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs étapes clés ont été définies :

Extension de la couverture santé : Actuellement limitée à certaines catégories (fonctionnaires, travailleurs du secteur formel), l'AMU doit s'étendre progressivement à l'ensemble de la population, y compris les travailleurs du secteur informel, les indépendants et les populations rurales.

Renforcement des infrastructures de santé : Une amélioration significative des centres de santé, des hôpitaux et des équipements médicaux est en cours pour répondre à l’augmentation attendue de la demande.

Formation et recrutement de personnel médical : L'AMU nécessite un personnel qualifié et en nombre suffisant pour garantir des services de qualité.

Sensibilisation et implication communautaire : Informer la population sur les avantages de l'AMU et l'importance de l'adhésion au programme est un élément central de la mise en œuvre.

Les institutions présentes à ce séminaire, telles que l'INAM, la CNSS et la Caisse de retraite, jouent un rôle stratégique dans l'opérationnalisation de l'AMU.

Le Togo adopte une approche progressive dans la mise en œuvre de l'AMU, en commençant par des groupes cibles avant d’élargir la couverture à l’ensemble de la population. Cette méthode permet de tester et d'ajuster les mécanismes tout en s'assurant que les ressources disponibles soient utilisées de manière optimale.

La mise en œuvre de l'assurance maladie universelle représente un engagement fort du gouvernement pour améliorer la santé publique, réduire les inégalités sociales et garantir un accès équitable aux soins.