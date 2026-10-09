Rubriques

Tendances:
Santé

Un Institut national de santé publique bientôt créé

L'Institut national de santé publique (INSP) entrera prochainement en fonction, a annoncé le Dr Hamadou Nouhou, représentant  à Lomé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le projet bénéficie du soutien de l'OMS et de l'Agence française de développement (AFD).

Apparition de nouveaux pathogènes © republicoftogo.com

L'Institut national de santé publique (INSP) entrera prochainement en fonction, a annoncé le Dr Hamadou Nouhou, représentant  à Lomé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le projet bénéficie du soutien de l'OMS et de l'Agence française de développement (AFD).

Prévu par le Plan national de développement sanitaire, l'institut doit devenir une plateforme nationale d'expertise et de coordination. Il réunira les programmes de santé, les laboratoires et les universités autour de l'approche « Une seule santé », qui lie santé humaine, animale et environnementale.

L’Afrique fait face à plus d'une centaine d'événements sanitaires par an. Le changement climatique et les interactions croissantes entre l'homme, l'animal et l'environnement favorisent l'apparition de nouveaux pathogènes.

Les préparatifs sont engagés. Aucune date de lancement n’a été annoncée.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Dépistage tous les deux ans

Dépistage tous les deux ans

595 cas de cancers du col de l’utérus sont diagnostiqués chaque année et 417 décès sont enregistrés, soit 70 % victimes.

Une affaire de coeur

Une affaire de coeur

De plus en plus de Togolais souffrent d’insuffisance cardiaque, relève le Pr Komlavi Yayehd, enseignant-chercheur en cardiologie à la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.