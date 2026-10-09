Un Institut national de santé publique bientôt créé

L'Institut national de santé publique (INSP) entrera prochainement en fonction, a annoncé le Dr Hamadou Nouhou, représentant à Lomé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le projet bénéficie du soutien de l'OMS et de l'Agence française de développement (AFD).

Prévu par le Plan national de développement sanitaire, l'institut doit devenir une plateforme nationale d'expertise et de coordination. Il réunira les programmes de santé, les laboratoires et les universités autour de l'approche « Une seule santé », qui lie santé humaine, animale et environnementale.

L’Afrique fait face à plus d'une centaine d'événements sanitaires par an. Le changement climatique et les interactions croissantes entre l'homme, l'animal et l'environnement favorisent l'apparition de nouveaux pathogènes.

Les préparatifs sont engagés. Aucune date de lancement n’a été annoncée.