Un souffle nouveau pour la santé des mères et des nouveau-nés

L’Hôpital de l’Ordre de Malte à Elavagnon (région des Plateaux) a inauguré vendredi son nouveau Pôle Mère-Enfant (POME), déjà opérationnel depuis le printemps.

La cérémonie s’est tenue en présence du ministre de la Santé, Tchin Darre, de l'ambassadeur de France, Augustin Favereau, de Cédric Chalret du Rieu, président de l’association de l’Ordre de Malte (France), de Eric Deroo, ambassadeur de l’Ordre de Malte au Togo, de Eric Mauger, directeur de l’hôpital, et de Laurent Boustani, chargé d'Affaires de l'Ordre de Malte à Lomé.

Le POME représente une avancée déterminante pour la prise en charge des femmes enceintes, des accouchées et des nouveau-nés dans la région des Plateaux. En 2024, l’hôpital avait enregistré 1 837 naissances ; grâce à cette nouvelle infrastructure, le chiffre pourrait atteindre près de 2 000 naissances par an.

Mais l’ambition va au-delà des statistiques : il s’agit avant tout de garantir des soins de qualité, dans un environnement médical renforcé en termes d’hygiène, d’équipements et de conditions de travail pour le personnel soignant.

Un dispositif adapté aux cas à risque

Le nouveau pôle a été conçu pour répondre aux grossesses à risque, aux situations d’urgence comme les césariennes et à la prise en charge des prématurés ou des enfants atteints de pathologies lourdes. La proximité entre maternité, pédiatrie et néonatologie permet une meilleure fluidité entre services, essentielle en cas d’intervention rapide.

Le POME introduit également la méthode Kangourou, favorisant le contact peau à peau entre la mère et l’enfant dès les premiers instants, une pratique reconnue pour ses bénéfices sur la santé des prématurés et le lien affectif.

Un engagement durable de l’Ordre de Malte France

Ce projet illustre la volonté de l’Ordre de Malte France d’investir durablement dans la santé maternelle et infantile au Togo. Reconnue d’utilité publique depuis 1927, l’association œuvre dans les domaines de la santé, de la solidarité et de la formation.

Présente dans plus de 30 pays, notamment en Afrique, l’Ordre de Malte administre directement plusieurs hôpitaux et mène de nombreux programmes de santé publique. À travers ce nouvel investissement, il réaffirme son rôle d’acteur clé de la coopération sanitaire internationale, en particulier en faveur des populations vulnérables.

______

Le Pôle Mère-Enfant : présentation

Le nouveau bâtiment regroupe deux services stratégiques :

Service de Gynéco-Obstétrique

Ressources humaines : 1 gynécologue-obstétricien, 6 sage-femmes, 2 accoucheuses.

Capacité : La capacité d'accueil est passée de 18 à 29 lits, offrant un meilleur confort pour les parturientes et le personnel.

Équipements et innovations : Le service est désormais équipé de trois cardio-tocographes pour une meilleure surveillance de l'accouchement. L'innovation majeure est la création d'un bloc opératoire dédié aux césariennes d'urgence et d'une salle de naissance à l'intérieur de la maternité. Ce dispositif permet une gestion plus rapide et une meilleure réactivité du personnel, augmentant les chances de survie en cas de césarienne d'urgence (code rouge).

Service de Pédiatrie/Néonatologie

Ressources humaines : 1 pédiatre de maternité, 1 médecin généraliste, 2 assistants médicaux, 6 infirmiers diplômés d'État, 2 infirmiers auxiliaires d'État.

Capacité : Le nouveau service, adjacent au bloc de maternité, voit sa capacité passer de 10 à 20 lits. Il est divisé en deux sections : In-born (15 lits) : Pour les nouveau-nés de l'hôpital ou référés de moins de 48 heures. Out-coming (5 lits) : Pour les bébés réadmis ou référés après 48 heures de vie.

Équipements et innovations : Le service dispose de deux respirateurs de type néopuff pour la réanimation des nouveau-nés et de deux dispositifs de ventilation non invasive de type Optiflow. Grâce à ces équipements, nous pouvons désormais accueillir et donner de meilleures chances de survie aux nouveau-nés pesant au moins 1000 g et avec un terme d'au moins 29 semaines d'aménorrhée (SA). Le pôle inclut également une salle Mère-Enfant de 5 lits, favorisant le lien maternel.

Particularités