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Une grossesse mieux surveillée

Dans les zones rurales, chaque grossesse non suivie est un risque de trop. Pour y remédier, le ministère de la Santé vient de recevoir des échographes mobiles, un renforcement capacitaire concret et ciblé qui pourrait changer la donne pour des milliers de femmes et de nouveau-nés.

Des échographes mobiles pour sauver des vies en milieu rural © republicoftogo.com

Dans les zones rurales, chaque grossesse non suivie est un risque de trop. Pour y remédier, le ministère de la Santé vient de recevoir des échographes mobiles, un renforcement capacitaire concret et ciblé qui pourrait changer la donne pour des milliers de femmes et de nouveau-nés.

Ces équipements s'inscrivent dans le cadre du Projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique en Afrique subsaharienne (SWEDD+), financé par la Banque mondiale. 

Déployés au sein des structures sanitaires rurales, ils permettront d'assurer un meilleur suivi des grossesses, d'améliorer le dépistage des cancers du sein et de renforcer la prise en charge gynéco-obstétricale dans des zones jusqu'ici sous-équipées et insuffisamment couvertes.

La mortalité maternelle et néonatale demeure l'un des défis les plus pressants du système de santé togolais, particulièrement dans les communautés éloignées des plateaux techniques des grands centres urbains. L'accès à des outils de diagnostic performants au plus près des populations constitue une réponse directe et efficace à cette réalité.

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