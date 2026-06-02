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Une pharmacie ouest-africaine commune

Des acteurs de la santé venus de plusieurs pays africains sont à Lomé depuis pour plancher sur l'harmonisation de la réglementation des médicaments en Afrique de l'Ouest, dans le cadre de l'Initiative WA-MRH, organisée par le ministère togolais de la Santé en collaboration avec l'Organisation ouest africaine de la santé (OOAS).

L'objectif est l'harmonisation © republicoftogo.com

Des acteurs de la santé venus de plusieurs pays africains sont à Lomé depuis pour plancher sur l'harmonisation de la réglementation des médicaments en Afrique de l'Ouest, dans le cadre de l'Initiative WA-MRH, organisée par le ministère togolais de la Santé en collaboration avec l'Organisation ouest africaine de la santé (OOAS).

Jusqu'à présent, chaque pays évaluait les médicaments selon ses propres critères et ressources souvent limitées, engendrant des ruptures de stock et des délais d’accès. Dans une région où les faux médicaments et les pénuries provoquent chaque année des milliers de décès, l'harmonisation des réglementations s'impose comme une nécessité vitale.

L'initiative WA-MRH (West Africa Medicines Regulatory Harmonization) est un programme régional visant à harmoniser les procédures de réglementation des médicaments en Afrique de l'Ouest.

Son objectif principal est de permettre aux pays de la région d'évaluer et d'approuver plus rapidement les médicaments, tout en renforçant les normes de qualité, de sécurité et d'efficacité.

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