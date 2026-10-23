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Urgences obstétricales : l’hôpital de Kantè mieux équipé grâce à Berlin

Le Centre hospitalier préfectoral (CHP) de Kantè, dans la région de la Kara, a reçu des équipements biomédicaux d’une valeur supérieure à 500 millions de Fcfa. Un don du ministère allemand des Affaires étrangères pour améliorer la prise en charge des urgences obstétricales et néonatales.

Anne Rehner, conseillère au ministère allemand des Affaires étrangères chargée de la coopération avec le Togo © DR

Le Centre hospitalier préfectoral (CHP) de Kantè, dans la région de la Kara, a reçu des équipements biomédicaux d’une valeur supérieure à 500 millions de Fcfa. Un don du ministère allemand des Affaires étrangères pour améliorer la prise en charge des urgences obstétricales et néonatales.

Le lot comprend notamment des lits d’accouchement et d’hospitalisation, des kits de réanimation pour nouveau-nés, des détecteurs de pouls fœtal, des aspirateurs de mucosités pédiatriques, du matériel médical et chirurgical, ainsi que des banques de sang.

Selon les données officielles, environ 70 % des décès maternels sont liés aux hémorragies après l’accouchement, à l’anémie et à l’éclampsie. Des complications dont les conséquences peuvent être largement limitées grâce à une prise en charge rapide.

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