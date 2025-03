VIH/SIDA : la suspension de l’aide US freine les efforts de prévention

La suspension des aides américaines destinées aux ONG et structures publiques engagées dans les pays en développement, dont le Togo, commence à produire ses effets.

Parmi les structures impactées figure une organisation de lutte contre le VIH et de promotion de la santé, dont le président national, Simplice Anato, exprime de vives inquiétudes face aux conséquences alarmantes de cette décision.

Cette suspension soudaine a immédiatement affecté les activités de prévention et de sensibilisation. « Nous disposions habituellement de deux sources de financement : le Fonds mondial et le financement américain. Ce dernier couvrait plusieurs ONG, associations et leurs acteurs », a confié Simplice Anato lundi. Avec l’arrêt de ce soutien financier, plusieurs initiatives vitales ont été mises en pause.

Parmi les conséquences directes, l’organisation a dû suspendre les campagnes de sensibilisation ainsi que la distribution des intrants de prévention. Plus inquiétant encore, le dépistage du VIH a également été mis à l’arrêt, privant ainsi de nombreuses personnes d’un accès essentiel aux services de santé.

Le président de l’organisation alerte sur les risques croissants que représente cette interruption. « La fermeture de certaines structures impliquées dans la lutte contre le VIH/SIDA n’est pas à exclure, aggravant ainsi la vulnérabilité des populations concernées », a-t-il souligné. Avec la baisse des efforts de prévention et de dépistage, une augmentation des nouveaux cas d’infection est à craindre.

Face à cette situation critique, de nombreux acteurs espèrent une reprise prochaine des financements de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). La reprise des activités de cette agence permettrait de restaurer l’aide aux populations vulnérables, en particulier celles vivant avec le VIH/SIDA.

En attendant, les ONG et structures concernées doivent faire face à une période d’incertitude, avec un impact potentiel sur la santé publique au Togo. Cette crise met en lumière la dépendance des initiatives de lutte contre le VIH à des financements extérieurs et la nécessité de trouver des solutions alternatives pour assurer la continuité des services de santé.