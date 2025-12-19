Protection des plus vulnérables

Le gouvernement a lancé jeudi le Programme national de protection sociale, avec un accent particulier sur les transferts monétaires en faveur des ménages vulnérables. La cérémonie a été présidée par Sandra Ablamba Johnson, ministre et secrétaire générale de la Présidence du Conseil.

Ce programme s’inscrit dans la politique d’inclusion sociale prônée par Faure Gnassingbé, résumée par un principe clair : « aucun Togolais ne doit être laissé au bord du chemin du développement ». Il vise à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables, renforcer leur résilience face aux chocs économiques et sociaux, promouvoir l’emploi des jeunes et soutenir l’autonomisation économique, notamment des femmes.

Dans le cadre de la première composante, dédiée aux transferts monétaires inconditionnels, 700 000 personnes réparties sur l’ensemble du territoire bénéficieront d’un appui financier. Chaque ménage recevra 25 000 Fcfa versés via des canaux sécurisés, notamment le mobile money, afin de garantir transparence, rapidité et dignité.

Sandra Ablamba Johnson a salué la mise en œuvre effective de cette initiative qu’elle a qualifié d’outil moderne et ciblé de protection sociale. Elle a souligné qu’il permettra d’offrir un filet de sécurité immédiat aux plus vulnérables tout en stimulant la consommation et l’économie locale. Elle a également appelé à une mobilisation rigoureuse de tous les acteurs pour que les ressources atteignent effectivement les bénéficiaires.

Le Programme de protection sociale est aligné sur la politique nationale de protection sociale, adoptée en conseil des ministres le 17 décembre 2025. Il repose sur trois composantes : les transferts monétaires aux ménages vulnérables, l’emploi des jeunes en situation de vulnérabilité et l’autonomisation économique des ménages, en particulier des femmes.