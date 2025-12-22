Ce qu’il faut savoir sur le programme de transferts monétaires

Le nouveau programme de transferts monétaires lancé en faveur de 700 000 ménages continue de susciter des débats au sein de l’opinion nationale.

Si certains saluent une réponse rapide aux difficultés sociales, d’autres critiquent une approche jugée peu orthodoxe, estimant qu’elle pourrait exclure des familles réellement vulnérables et qu’il serait préférable de privilégier les activités génératrices de revenus.

Face à ces inquiétudes, Mazalo Katanga, directrice générale de l’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB), a tenu à clarifier les choses.

« Les transferts monétaires ne sont pas des investissements en l’air ou des investissements inutiles. Ce sont des investissements dans l’humain, et l’investissement humain est fondamental pour le développement », a-t-elle affirmé d’entrée.

Selon Mme Katanga, la sélection des bénéficiaires repose sur des critères bien définis. Il s’agit notamment des personnes ayant des difficultés à se nourrir, des individus atteints de maladies graves ou chroniques, ou encore des personnes vivant avec un handicap.

Les ménages ayant perdu leur principale source de revenus sont également concernés, tout comme ceux dont les enfants en âge scolaire restent à la maison faute de moyens financiers. « Ce sont des données que le pays possède déjà grâce aux opérations de recensement antérieures, qui ont intégré l’ensemble de ces paramètres », a-t-elle précisé.

Elle a par ailleurs souligné que la liste des bénéficiaires a fait l’objet d’une validation publique sur le terrain. « Avec des contacts à l’appui, les listes ont été validées en concertation avec les communes, dans les quartiers, sur toute l’étendue du territoire national », a-t-elle expliqué.

Un programme de protection sociale sur cinq ans

Les transferts monétaires s’inscrivent dans un programme global de protection sociale prévu pour une durée de cinq ans. Ce programme repose sur trois axes : les transferts monétaires inconditionnels, l’emploi des jeunes en situation de vulnérabilité, l’autonomisation économique des ménages vulnérables, en particulier les femmes, à travers le développement d’activités génératrices de revenus.

Dans sa phase actuelle, le volet transferts monétaires prévoit un virement unique de 25 000 Fcfa par mobile money.

Cette opération concernera 136 782 foyers sur un objectif global de plus de 700 000 ménages à accompagner sur l’ensemble des cinq années du programme.