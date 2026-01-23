Rubriques

Tendances:
Social

Actions sociales : plus de 200 000 Togolais accompagnés en 2025

Le gouvernement a présenté le bilan 2025 de ses actions sociales, avec un accent sur les résultats obtenus en faveur des populations vulnérables.

1,8 milliard injectés pour réduire les vulnérabilités © republicoftogo.com

Le gouvernement a présenté le bilan 2025 de ses actions sociales, avec un accent sur les résultats obtenus en faveur des populations vulnérables.

Au total, 204 720 bénéficiaires ont été recensés, dont près de 60 % de femmes, pour un investissement global estimé à 1,8 milliard de Fcfa 

Ce montant comprend 950 millions mobilisés sur les ressources de l’État et 861 millions issus de la contribution des partenaires techniques et financiers.

La région du Grand Lomé a concentré le plus grand nombre de bénéficiaires (65 642), suivie des Plateaux (33 533), Kara (32 517), Centrale (28 310), Savanes (24 779) et Maritime (19 937).

La ministre en charge des Solidarités, Moni Sankaredja, a détaillé les trois grands volets d’intervention :

  • Lutte contre les vulnérabilités : 150 916 personnes (dont 83 677 femmes) ont bénéficié d’une prise en charge, de formations ou d’une insertion socioprofessionnelle.
  • Protection de l’enfant : 12 700 enfants, dont plus de 6 000 filles, ont reçu un appui dans la prévention des violences, la lutte contre la traite, et le développement du leadership adolescent.
  • Genre et promotion de la femme : 33 297 personnes, incluant 7 290 hommes, ont été touchées via des programmes d’éducation, d’autonomisation économique et de lutte contre les violences basées sur le genre.

Par ailleurs, le volet alphabétisation et éducation non formelle a permis de former 7 807 personnes, en majorité des femmes.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Emploi, protection sociale, dialogue

Emploi, protection sociale, dialogue

Le Togo entend renforcer l’accès à un travail décent dans un environnement de croissance économique inclusive et de stabilité sociale d’ici à 203

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.