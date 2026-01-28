Rubriques

Les syndicats veulent relancer le dialogue

Un cadre formel de concertation est souhaité © republicoftogo.com

Les centrales syndicales ont lancé mercredi un appel au président du Conseil, Faure Gnassingbé, pour relancer le du Conseil national du dialogue social (CNDS), mis en veille depuis plusieurs mois.

Selon ces organisations, cette situation a créé un vide en matière de concertation, privant les partenaires sociaux d’un cadre formel pour exprimer leurs revendications et en débattre avec les autorités. 

Les syndicats dénoncent également le rattachement du ministère du Travail à la présidence du Conseil, une situation qui, selon eux, les laisse sans interlocuteur clairement identifié.

Parmi les préoccupations soulevées figurent la vie chère, l’accès à l’eau et à l’électricité, les contraintes liées à l’exercice de l’activité syndicale dans le cadre du nouveau Code du travail et de ses décrets d’application, ainsi que le dossier du licenciement d’agents à Sunu Bank.

