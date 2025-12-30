Le programme de transferts monétaires lancé dans la région des Savanes

Le programme de transferts monétaires poursuit son déploiement.

Après Lomé, il a été lancé lundi dans la Région des Savanes, lors d’une cérémonie présidée par le gouverneur Atcha-Dédji Affoh.

À l’instar de la phase pilote menée dans la capitale, des ménages rigoureusement identifiés bénéficieront de transferts directs d’un montant de 25 000 Fcfa. Les paiements se feront par des canaux numériques sécurisés et transparents, afin de garantir une distribution efficace et traçable des fonds.

« Ces transferts ne constituent pas une simple aide ponctuelle. Ils s’inscrivent dans une vision durable de renforcement de la résilience des ménages », a souligné Atcha-Dédji Affoh.

Selon le gouverneur, le choix de la région des Savanes pour abriter cette cérémonie témoigne de l’attention particulière portée aux populations du Nord par les autorités.