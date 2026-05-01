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Doléances entendues et acceptées

Le ministère des Finances et du Budget a célébré vendredi la Journée internationale du Travail dans une atmosphère de dialogue et de détermination. 

La direction du ministère a écouté les préoccupations des fonctionnaires © DR

Le ministère des Finances et du Budget a célébré vendredi la Journée internationale du Travail dans une atmosphère de dialogue et de détermination. 

La directrice de Cabinet du ministre, Akou Mawoussé Adetou Afidenyigba, a écouté les doléances du syndicat maison.

Il s’agit, notamment, de la remise en état des cantines, de la réouverture de la pharmacie et de  la création d'une crèche. Accord a été donné.

D’autres rencontres ont eu lieu dans d’autres ministères dont celui des Travaux publics.

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