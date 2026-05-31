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Etat des lieux de l'économie solidaire

Les pouvoirs publics ont lancé un recensement des structures évoluant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire (ESS).

Un levier essentiel de l'inclusion financière © republicoftogo.com

Les pouvoirs publics ont lancé un recensement des structures évoluant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire (ESS).

Il cible les coopératives, mutuelles, fondations, ONG, entreprises sociales, groupements communautaires et associations à vocation économique. Les acteurs concernés sont invités à remplir un formulaire en ligne.

L'objectif est de constituer une base de données fiable pour mieux orienter les politiques publiques, renforcer les mécanismes d'accompagnement et relever les défis liés au financement et à la structuration du secteur.

Présente dans presque tous les secteurs d'activité, agriculture, artisanat, finance inclusive, santé, éducation, l’ESS constitue un levier essentiel de l'inclusion financière et de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes.

L’ESS désigne un ensemble d'organisations et d'entreprises qui cherchent à concilier activité économique et utilité sociale.

Contrairement aux entreprises classiques dont l'objectif principal est souvent la maximisation du profit pour les actionnaires, les structures de l'ESS mettent l'accent sur l'intérêt collectif, la solidarité et l'impact social ou environnemental.

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