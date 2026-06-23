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Faire sauter le verrou du handicap

Les autorités ont remis lundi à Kara des kits d'installation professionnelle à des bénéficiaires en situation de handicap exerçant dans 25 corps de métiers différents, dans le cadre d’un projet d'appui à leur insertion socioprofessionnelle.

Aide concrète de l'Etat © DR

Les autorités ont remis lundi à Kara des kits d'installation professionnelle à des bénéficiaires en situation de handicap exerçant dans 25 corps de métiers différents, dans le cadre d’un projet d'appui à leur insertion socioprofessionnelle.

Cette initiative vise à permettre à plus d'un million de personnes handicapées de lancer ou développer des activités génératrices de revenus. Des équipements d'assistance ont également été distribués : béquilles, cannes blanches, fauteuils roulants et tricycles, pour améliorer leur mobilité et faciliter leur participation à la vie économique et communautaire.

« Je suis consciente que le chemin vers une société plus inclusive est encore long, mais chaque pas franchi compte », a déclaré la ministre de l'Action sociale, Martine Moni Sankaredja.

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