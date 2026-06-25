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Grève suspendue au PAL

Le Syndicat des dockers du Port autonome de Lomé a suspendu son mot d'ordre de grève prévu du 25 au 27 juin, privilégiant le dialogue avec l'administration portuaire après des discussions avec l'inspection du travail.

Les discussions se poursuivent © republicoftogo.com

Le Syndicat des dockers du Port autonome de Lomé a suspendu son mot d'ordre de grève prévu du 25 au 27 juin, privilégiant le dialogue avec l'administration portuaire après des discussions avec l'inspection du travail.

Le syndicats a donné un délai de 30 jours pour parvenir à un accord sur 12 points de revendication. Parmi les demandes, l'établissement d'un statut général pour le personnel, l'encadrement des pauses et du repos hebdomadaire, la régularisation des congés annuels, le paiement des heures supplémentaires, l'immatriculation des dockers occasionnels à la CNSS …

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