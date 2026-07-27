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Tension sociale au port

Le Syndicat des agents du Port autonome de Lomé (SYAPAL) menacent de faire grève du 11 au 13 aout. En cause l’absence de dialogue social de la direction. 

Le Syndicat des agents du Port autonome de Lomé (SYAPAL) menacent de faire grève du 11 au 13 aout. En cause l’absence de dialogue social de la direction. 

Le syndicat évoque un non-respect des engagements pris lors des discussions qui avaient conduit à la suspension d'un précédent mouvement de grève. 

Le SYAPAL rappelle que la direction avait affiché sa volonté de maintenir un dialogue constructif.

Pour le syndicat, les actes ne suivent pas les déclarations. 

Il déplore n'avoir reçu aucune réponse officielle à ses 12 points de revendication.

Le dossier est géré par le nouveau directeur général du PAL, Edem Kokou Tengue.

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