Menace de grève au PAL

Le Port autonome de Lomé (PAL) pourrait connaître de sérieuses perturbations du 25 au 27 juin prochain. Le Syndicat des agents du port (SYAPAL) a annoncé une grève de 72 heures concernant l'ensemble du personnel, dockers, treuillistes …

Les revendications sont nombreuses : établissement d'un statut du personnel, instauration de pauses journalières et d'un repos hebdomadaire, congé annuel et prime afférente, rémunération des heures supplémentaires, déclaration des dockers occasionnels à la CNSS, prime de salissure et prime à la manutention.