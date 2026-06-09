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Menace de grève au PAL

Le Port autonome de Lomé (PAL) pourrait connaître de sérieuses perturbations du 25 au 27 juin prochain. Le Syndicat des agents du port (SYAPAL) a annoncé une grève de 72 heures concernant l'ensemble du personnel, dockers, treuillistes …

Le port de Lomé est le poumon économique du pays © republicoftogo.com

Le Port autonome de Lomé (PAL) pourrait connaître de sérieuses perturbations du 25 au 27 juin prochain. Le Syndicat des agents du port (SYAPAL) a annoncé une grève de 72 heures concernant l'ensemble du personnel, dockers, treuillistes …

Les revendications sont nombreuses : établissement d'un statut du personnel, instauration de pauses journalières et d'un repos hebdomadaire, congé annuel et prime afférente, rémunération des heures supplémentaires, déclaration des dockers occasionnels à la CNSS, prime de salissure et prime à la manutention.

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