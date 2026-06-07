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150 ans de foi et de mission

L'archevêque de Lomé, Mgr Isaac Jogues Gaglo, a présidé dimanche une célébration solennelle marquant le 150e anniversaire de la fondation de la Congrégation des Filles du Christ-Roi.

Une proximité fraternelle © republicoftogo.com

L'archevêque de Lomé, Mgr Isaac Jogues Gaglo, a présidé dimanche une célébration solennelle marquant le 150e anniversaire de la fondation de la Congrégation des Filles du Christ-Roi.

Le 26 mai 1876, en Espagne, le Père Joseph Gras Granollers donnait naissance à cet institut religieux, animé d'une conviction profonde : faire connaître, aimer et servir le Christ-Roi dans les cœurs, les familles et le monde. Fondée dans un contexte de renouveau spirituel en Europe, la congrégation s'est rapidement déployée au-delà des frontières espagnoles, portant sa mission évangélique jusqu'en Afrique et dans d'autres continents.

Depuis un siècle et demi, des générations de religieuses ont consacré leur vie à la prière, l'éducation, l'accompagnement pastoral et le service des plus fragiles. Au Togo, leur présence s'est traduite par une proximité fraternelle et un engagement quotidien au service des communautés locales.

Pour les membres de la congrégation, ce jubilé n'est pas une simple commémoration, mais un appel à renouveler leur engagement missionnaire.

« Nous vivons dans un monde qui risque d'oublier Dieu. Nous courons après tant de choses, les biens matériels, le pouvoir, les plaisirs immédiats, et nous ne pouvons pas croire que le pain de la terre suffit à combler le cœur humain », a souligné Mgr Gaglo, invitant les fidèles à replacer le spirituel au cœur de leur vie.

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