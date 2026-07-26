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Sirènes ignorées, vies menacées : le civisme routier en échec

Gyrophare allumé, sirène hurlante… et personne ne bouge.

Un réflexe encore trop rare © republicoftogo.com

Gyrophare allumé, sirène hurlante… et personne ne bouge.

De nombreux conducteurs refusent encore de céder le passage aux ambulances et véhicules de secours.

La règle est pourtant simple et inscrite dans le Code de la route : se ranger à droite, ralentir ou s’arrêter pour laisser passer le véhicule prioritaire. Mais sur le terrain, l’indifférence l’emporte trop souvent.

Les ambulances perdent de précieuses minutes à se frayer un chemin dans la circulation.

Certains automobilistes réagissent correctement et libèrent la voie. D’autres, au contraire, profitent de l’ouverture pour accélérer et passer les feux.

Comme si leur propre empressement valait celui d’une urgence médicale.

Ce comportement n’est pas qu’un simple manque de politesse. C’est une illustration supplémentaire du déficit de civisme qui persiste sur les routes togolaises.

Chaque seconde perdue peut coûter une vie.Céder le passage n’est pas optionnel. C’est une obligation légale… et un devoir citoyen.

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