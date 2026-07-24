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Quand les animaux surgissent sans prévenir

Sur les grands axes de Lomé et sa périphérie, un danger trop souvent banalisé guette les automobilistes : les animaux errants. Un problème qui pèse de plus en plus sur la sécurité routière nationale.

Un danger pour les automobilistes © DR

Sur les grands axes de Lomé et sa périphérie, un danger trop souvent banalisé guette les automobilistes : les animaux errants. Un problème qui pèse de plus en plus sur la sécurité routière nationale.

Le phénomène frappe surtout là où habitations et espaces d'élevage jouxtent les grandes voies. Un animal qui surgit brusquement sur la chaussée, et c'est le freinage d'urgence ou la manœuvre d'évitement, avec des conséquences parfois dramatiques.

Face à cette situation, les autorités appellent les propriétaires d'animaux à plus de rigueur : mieux contrôler leurs bêtes, les attacher lorsque c'est nécessaire, surveiller les troupeaux de près. Des campagnes de sensibilisation viendront compléter ce dispositif.

Car la sécurité routière ne se joue pas uniquement au volant. Elle se joue aussi en amont, en éliminant les facteurs de risque avant qu'ils ne provoquent l'accident. Prévenir la divagation des animaux, c'est protéger deux fois : les vies humaines, et les bêtes elles-mêmes. Une vigilance qui doit rester l'affaire de tous.

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