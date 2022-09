5.000 grossesses précoces en milieu scolaire

Plus de 5.000 cas de grossesses non-désirées en milieu scolaire sont signalées chaque année.

L’Assemblée nationale va prochainement légiférer sur ce problème de société.

‘C’est un fléau contre lequel nous devons sévir’, a déclaré Joseph Anala du ministère de la Jeunesse.

Selon les Nations Unies, le continent africain a les taux de grossesse chez les adolescentes les plus élevés au monde.

Chaque année, des milliers de filles tombent enceintes alors qu’elles devraient être en train d’apprendre l'histoire, l'algèbre et les compétences de la vie quotidienne. Les adolescentes qui ont des grossesses précoces et non désirées sont confrontées à de nombreux obstacles sociaux et financiers entravant la poursuite de leur éducation formelle.