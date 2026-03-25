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52 millions de raisons d'agir au Sahel

Selon le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), près de 52,7 millions de personnes pourraient se retrouver en situation de crise alimentaire durant la période de soudure de juin à août 2026 en Afrique de l'Ouest et au Sahel, faute d'interventions rapides et ciblées.

Sy Martial Traore © republicoftogo.com

Selon le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), près de 52,7 millions de personnes pourraient se retrouver en situation de crise alimentaire durant la période de soudure de juin à août 2026 en Afrique de l'Ouest et au Sahel, faute d'interventions rapides et ciblées.

Les signaux d'alarme étaient déjà visibles en novembre dernier, avec plus de 41,7 millions de personnes nécessitant une assistance alimentaire, malgré une campagne agro-pastorale globalement satisfaisante. 

Depuis, la situation s'est encore fragilisée sous l'effet conjugué des tensions politiques, de l'insécurité persistante dans plusieurs pays, de la hausse des prix des denrées de première nécessité et des restrictions aux frontières.

Face à cet horizon préoccupant, une réunion de trois jours s'est ouverte mercredi à Lomé. Les experts examinent la situation. Ils devront aussi valider les résultats de la campagne agricole 2025-2026 et proposer des mesures d'intervention adaptées aux populations les plus vulnérables.

« Ce constat appelle l'ensemble des acteurs à engager des réflexions approfondies en vue de renforcer les actions anticipatoires », a souligné Sy Martial Traore, coordonnateur du programme d'appui à la sécurité alimentaire du CILSS.

Le temps presse. Dans le Sahel, chaque mois d'inaction se paie en vies humaines.

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