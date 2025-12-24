A fond dans le shopping

Rubriques

Le ministre de l’Économie et de la Veille stratégique, Badanam Patoki, a inauguré mardi à Agbadahonou (Lomé) la Grande quinzaine commerciale.

Cette 40e édition se distingue par une nouvelle architecture du site, plus aérée et mieux organisée, facilitant la circulation des visiteurs et l’animation des espaces. Le nombre de stands a également connu une hausse notable, passant de 150 à 220.

Parmi les nouveautés, une aire de jeux pour les enfants.

Un espace « Made in Togo » a aussi été aménagé pour valoriser la production locale et promouvoir la consommation des produits nationaux.

Cette manifestation commerciale est organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du Togo.

À la veille de Noël, Lomé vit une effervescence particulière. Supermarchés et marchés traditionnels connaissent une affluence des grands jours, au grand bonheur des commerçants. Dans les allées bondées, cadeaux, boissons et produits alimentaires s’arrachent, témoignant d’une forte dynamique commerciale portée par l’esprit des fêtes.

