Adebayor, visage du Togo à l’Expo Belgrade 2027

L’ancien capitaine des Éperviers Emmanuel Shéyi Adebayor portera les couleurs du Togo à l’Expo Belgrade 2027, prévue du 15 mai au 15 août en Serbie. Une manière de miser sur sa notoriété pour mettre en valeur le pays.

Ballon d’or africain en 2008 et figure de la seule qualification du Togo pour une Coupe du monde, en 2006, Adebayor a longtemps porté le brassard des Éperviers. Capitaine de la sélection au début des années 2010, il a notamment conduit l’équipe jusqu’en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations en 2013, la meilleure performance de l’histoire du pays dans la compétition.

Placée sous le thème « Jouer pour l’humanité : sports et musique pour tous », l’exposition internationale attend plus de 4 millions de visiteurs venus de 120 pays.

Pour le directeur du Centre togolais des expositions et foires (CETEF Togo 2000), Alexandre de Souza, ce partenariat doit renforcer la visibilité du Togo, promouvoir son offre économique et attirer des financements au profit du secteur privé. L’événement sera aussi l’occasion de nouer des contacts commerciaux et de valoriser l’attractivité touristique du pays.