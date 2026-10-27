La sécurisation foncière est en marche

Le Togo a délivré 57 489 titres fonciers entre 2021 et 2025. Leur nombre annuel est passé de 6 248 en 2021 à 13 376 en 2025, soit plus du double en quatre ans, selon les autorités.

Le titre foncier est le document qui établit de façon définitive la propriété d’un terrain. Il protège son détenteur contre les litiges, fréquents en matière foncière, et lui permet notamment d’obtenir un crédit bancaire en donnant son bien en garantie.

Cette progression s’explique par la modernisation de l’administration foncière. Lancé en 2019, le Guichet foncier unique regroupe en un seul lieu les différentes étapes des démarches, autrefois éparpillées entre plusieurs services et souvent longues.

Les archives sont également en cours de numérisation : 26 355 titres fonciers ont été numérisés entre 2019 et 2024, ce qui facilite les recherches et réduit les risques de fraude ou de doubles ventes.

Les autorités entendent poursuivre ces efforts pour renforcer la sécurité foncière, un enjeu majeur pour les ménages, les investisseurs et la paix sociale.