Adopter les bons comportements sur la route

Gagner deux minutes, risquer sa vie. C'est le pari que prennent certains motocyclistes en franchissant le terre-plein central sur les voies à double sens, une pratique évidemment interdite.

Le terre-plein central n'est pas là par hasard. Il sépare les deux sens de circulation et protège les usagers. Le traverser hors des passages aménagés, c'est s'exposer à une collision frontale avec un véhicule arrivant en sens inverse, parfois à vive allure.

Face à cette pratique, la Division de la sécurité routière (DSR) annonce un renforcement des contrôles et des campagnes de sensibilisation, pour rappeler l'importance de respecter les règles de circulation.

Mieux vaut emprunter une intersection aménagée, quitte à perdre quelques minutes.