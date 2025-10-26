Rubriques

Alea Park, un espace récréatif pour bâtir l’avenir des jeunes

Bénédicte Damtoti Laré © republicoftogo.com

Plusieurs parcs de loisirs dédiés à la jeunesse seront construits à travers le pays.

Le premier site pilote, baptisé Alea Park, sera situé à Adidogomé (Commune Golfe 7, dans la banlieue nord-ouest de Lomé).

Érigé sur une superficie de 7 000 m², ce complexe sportif et récréatif proposera une large gamme d’activités : tennis, basketball, football, arts martiaux… Un bar-restaurant et une salle de sport viendront prochainement compléter l’offre.

« Ce projet entend contribuer à l’épanouissement et au bien-être des jeunes à travers divers espaces aérés», explique Bénédicte Damtoti Laré, directrice d’Alea Park.

Généralisation des compteurs prépayés

La Compagnie d’Énergie Électrique du Togo (CEET) lance une vaste opération de modernisation de son réseau de distribution, avec pour principale mesure la généralisation des compteurs prépayés sur l’ensemble du territoire. 

Les domaines publics bientôt libérés

Le gouvernement a entamé une opération de grande envergure visant à reprendre le contrôle de toutes les réserves administratives occupées de manière illégale, à commencer par le Grand Lomé, comprenant les préfectures du Golfe et d’Agoè-Nyivé.

La foi togolaise en marche vers Togoville

La 53e édition du pèlerinage marial au sanctuaire Notre-Dame du Lac-Togo, Mère de la Miséricorde, se tiendra du 7 au 9 novembre à Togoville, dans la préfecture de Vo, au sud-est du Togo. 

