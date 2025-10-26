Alea Park, un espace récréatif pour bâtir l’avenir des jeunes
Plusieurs parcs de loisirs dédiés à la jeunesse seront construits à travers le pays.
Le premier site pilote, baptisé Alea Park, sera situé à Adidogomé (Commune Golfe 7, dans la banlieue nord-ouest de Lomé).
Érigé sur une superficie de 7 000 m², ce complexe sportif et récréatif proposera une large gamme d’activités : tennis, basketball, football, arts martiaux… Un bar-restaurant et une salle de sport viendront prochainement compléter l’offre.
« Ce projet entend contribuer à l’épanouissement et au bien-être des jeunes à travers divers espaces aérés», explique Bénédicte Damtoti Laré, directrice d’Alea Park.