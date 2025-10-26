La Compagnie d’Énergie Électrique du Togo (CEET) lance une vaste opération de modernisation de son réseau de distribution, avec pour principale mesure la généralisation des compteurs prépayés sur l’ensemble du territoire.

Cette réforme, qui concerne aussi bien les particuliers que les administrations, vise avant tout à mettre un terme aux fraudes massives qui plombent les finances de la société publique.

Chaque année, des milliards de Fcfa sont perdus en raison de branchements illicites, de manipulations frauduleuses des anciens compteurs mécaniques ou encore de factures impayées. Face à cette hémorragie financière, la CEET a décidé de remplacer progressivement les anciens équipements par des compteurs intelligents à prépaiement.

Avec ce nouveau dispositif, les usagers devront acheter à l’avance leurs crédits d’électricité, à l’image des forfaits téléphoniques. Ce système permet une meilleure maîtrise de la consommation, mais surtout, rend la fraude quasiment impossible.

« Ce mécanisme nous permettra d’avoir une traçabilité en temps réel de la consommation, et d’éliminer les pertes liées à la tricherie ou à la mauvaise foi », explique une source interne à la CEET. Les nouveaux compteurs, numériques et sécurisés, sont plus difficiles à falsifier que les anciens appareils mécaniques.

Le remplacement des compteurs se fera de manière progressive et coordonnée, assure la société, avec des phases de sensibilisation et d’accompagnement. L’objectif est d’assainir durablement le secteur, de garantir une meilleure qualité de service, et surtout, de préserver la viabilité économique de l’opérateur public.