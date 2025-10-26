Rubriques

Tendances:
Société

Généralisation des compteurs prépayés

La Compagnie d’Énergie Électrique du Togo (CEET) lance une vaste opération de modernisation de son réseau de distribution, avec pour principale mesure la généralisation des compteurs prépayés sur l’ensemble du territoire. 

Un compteur électrique prépayé © DR

La Compagnie d’Énergie Électrique du Togo (CEET) lance une vaste opération de modernisation de son réseau de distribution, avec pour principale mesure la généralisation des compteurs prépayés sur l’ensemble du territoire. 

Cette réforme, qui concerne aussi bien les particuliers que les administrations, vise avant tout à mettre un terme aux fraudes massives qui plombent les finances de la société publique.

Chaque année, des milliards de Fcfa sont perdus en raison de branchements illicites, de manipulations frauduleuses des anciens compteurs mécaniques ou encore de factures impayées. Face à cette hémorragie financière, la CEET a décidé de remplacer progressivement les anciens équipements par des compteurs intelligents à prépaiement.

Avec ce nouveau dispositif, les usagers devront acheter à l’avance leurs crédits d’électricité, à l’image des forfaits téléphoniques. Ce système permet une meilleure maîtrise de la consommation, mais surtout, rend la fraude quasiment impossible.

« Ce mécanisme nous permettra d’avoir une traçabilité en temps réel de la consommation, et d’éliminer les pertes liées à la tricherie ou à la mauvaise foi », explique une source interne à la CEET. Les nouveaux compteurs, numériques et sécurisés, sont plus difficiles à falsifier que les anciens appareils mécaniques.

Le remplacement des compteurs se fera de manière progressive et coordonnée, assure la société, avec des phases de sensibilisation et d’accompagnement. L’objectif est d’assainir durablement le secteur, de garantir une meilleure qualité de service, et surtout, de préserver la viabilité économique de l’opérateur public.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Les domaines publics bientôt libérés

Les domaines publics bientôt libérés

Le gouvernement a entamé une opération de grande envergure visant à reprendre le contrôle de toutes les réserves administratives occupées de manière illégale, à commencer par le Grand Lomé, comprenant les préfectures du Golfe et d’Agoè-Nyivé.

La foi togolaise en marche vers Togoville

La foi togolaise en marche vers Togoville

La 53e édition du pèlerinage marial au sanctuaire Notre-Dame du Lac-Togo, Mère de la Miséricorde, se tiendra du 7 au 9 novembre à Togoville, dans la préfecture de Vo, au sud-est du Togo. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.