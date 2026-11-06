Alerte à l’escroquerie sur les réseaux sociaux

Une vidéo circule sur les réseaux sociaux émanant d’une association appelée « Faure Dreams, Bâtissons Ensemble ».

Elle propose des tontines à 100 Fcfa par jour avec en prime la délivrance rapide de jugements supplétifs, de certificats de nationalité, de cartes d’identité ou passeports.

Pour le ministère des Finances et du Budget, ces agissements « s’assimilent à des escroqueries à grande échelle et à visage découvert ».

Le ministère rappelle que la collecte de dépôts est une activité réglementée, qui ne peut s’exercer sans autorisation. Or, d’après les vérifications, l’association n’est ni agréée ni inscrite sur la liste des institutions de microfinance. Elle ne peut donc en aucun cas collecter l’épargne des particuliers.

Elle n’est liée à aucun service public et n’a reçu aucun mandat de la Présidence du Conseil.

Le ministère dénonce des « manœuvres récidivistes » d’individus « à la recherche du gain facile ».

Des dispositions sont en cours pour interpeller les auteurs de la vidéo, qui s’exposent à « la rigueur de la loi ».

Des arnaques de cette nature sont fréquentes et les victimes, un peu trop naives, tombent assez facilement dans le panneau.