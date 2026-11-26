Pas de rendez-vous, pas d'annonce. La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) mène actuellement une série de visites inopinées dans les commissariats et les brigades de gendarmerie.

L'objectif est de prévenir les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Ces inspections relèvent du Mécanisme national de prévention (MNP), que pilote la commission. Le principe est simple : on ne mesure bien la réalité d'un lieu de détention qu'en y entrant sans prévenir.

Les équipes de la CNDH examinent les conditions de garde à vue, le respect des garanties judiciaires et le traitement des personnes interpellées.

Les visites s'étendent aussi aux orphelinats. Là, la commission vérifie les conditions d'hébergement, la prise en charge des pensionnaires et le respect de leur dignité et de leur intégrité physique et morale.

À l'issue des visites, la CNDH adressera ses recommandations aux autorités concernées.