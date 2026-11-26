Ce jeudi soir, des tables se dressent un peu partout à Lomé autour d'une dinde rôtie. La communauté américaine installée au Togo et les binationaux célèbrent Thanksgiving, la fête la plus familiale des États-Unis. Chaque année, elle tombe le quatrième jeudi de novembre.

Thanksgiving signifie littéralement « action de grâce ». La tradition remonte à 1621. Cette année-là, dans le Massachusetts, les colons anglais arrivés à bord du Mayflower partagent un repas avec les Amérindiens wampanoags pour célébrer leur première récolte. Le moment est resté dans la mémoire collective comme un symbole de gratitude et de partage.

Il faut attendre 1863 pour qu'Abraham Lincoln en fasse une fête nationale, en pleine guerre de Sécession. L'idée est alors de rassembler un pays divisé autour d'un même moment de reconnaissance.

Dinde, tarte à la citrouille et football

Le rituel est immuable. La dinde farcie trône au centre de la table, accompagnée de purée, de sauce aux canneberges et, en dessert, de la célèbre tarte à la citrouille. Chacun est invité à dire pour quoi il est reconnaissant cette année.

Aux États-Unis, la journée a aussi ses rendez-vous : la grande parade de New York, les matchs de football américain à la télévision et la « grâce » d'une dinde par le président à la Maison Blanche. C'est aussi la période de l'année où les Américains voyagent le plus, pour retrouver leur famille.

La fête a cependant une autre lecture. Pour de nombreux Amérindiens, elle rappelle surtout la colonisation et les violences qui ont suivi. Certains en font une journée de deuil.

Le lendemain, la fête laisse place à la frénésie des achats. Le Black Friday, vendredi noir, marque traditionnellement le coup d'envoi des achats de Noël, avec des réductions spectaculaires. Selon l'explication la plus répandue, le nom viendrait des commerçants, qui passaient enfin « dans le noir » ce jour-là, c'est-à-dire en bénéfice.

Né aux États-Unis, le phénomène a conquis le monde entier, Afrique comprise. Au Togo aussi, boutiques et sites de vente en ligne affichent désormais leurs promotions. Les Américains de Lomé n'auront donc pas à choisir entre la tradition et les bonnes affaires.