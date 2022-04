Anticipation et coordination

L’Agence nationale de la protection civile (ANPC) reconnaît des failles dans son action. Problèmes de stratégie, de personnels et de coordinations entre les différents services.

Pour tenter de corriger ces problèmes, une réunion rassemble mercredi tous les intervenants, ceux de l’Agence, du ministère de la Santé et des services de secours.

Le Togo n’est pas à l’abri des catastrophes, météorologiques notamment. Les violentes précipitations sont de plus en plus fréquentes avec les inondations qui touchent les populations et les cultures.

L’ANPC doit disposer d’une capacité d’anticipation et d’intervention. C’est essentiel. Et c’est ce qui lui manque parfois.

Les capacités de réponse adaptée sont encore limitées.