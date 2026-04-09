Archidiocèse de Lomé : le Saint-Siège s'apprête à nommer un nouvel archevêque

L'Église catholique connaitra prochainement le nom du nouvel archevêque de Lomé. Précisément vendredi à l’occasion d'une rencontre diocésaine à la Cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé.

La cérémonie sera présidée par Mgr Isaac-Jogues Gaglo, évêque d'Aného et administrateur apostolique de l'archidiocèse depuis le 11 août 2024, soit plus de vingt mois d'intérim.

Une attente qu'il avait lui-même qualifiée de longue, exprimant l'espoir d'une nomination prochaine lors du premier anniversaire de sa prise de fonction par intérim.

Mgr Gaglo assurait cet intérim en attendant la désignation par le Saint-Siège d'un successeur à Mgr Nicodème Barrigah-Benissan, décédé en août 2024.