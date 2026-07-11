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'Aucun pays n'est irréprochable'

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a livré samedi son diagnostic : l'amélioration de la situation des droits humains au Togo reste un chantier permanent, qui exige des efforts continus des pouvoirs publics et de tous les acteurs concernés.

Des progrès réels © republicoftogo.com

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a livré samedi son diagnostic : l'amélioration de la situation des droits humains au Togo reste un chantier permanent, qui exige des efforts continus des pouvoirs publics et de tous les acteurs concernés.

« C’est un processus continu. Aucun pays n'est irréprochable », a rappelé le secrétaire général de la CNDH, Komlan Agbelénkon Narteh-Messan.

Parmi les défis persistants, la surpopulation carcérale reste au premier plan. ‘Il est urgent de trouver des mesures préventives et de renforcer les infrastructures pénitentiaires pour y remédier », a-t-il indiqué.

La Commission reconnaît toutefois plusieurs avancées. Sur les droits civils et politiques, elle salue les initiatives garantissant les libertés fondamentales, droit à la vie, libertés d'expression, de manifestation et de religion, consacrées par la Constitution.

Elle relève aussi des progrès économiques, sociaux et culturels, portés notamment par l'Assurance maladie universelle (AMU) et les investissements dans l'enseignement et les infrastructures éducatives, ainsi que des avancées sur les droits environnementaux, à travers les actions de préservation des ressources naturelles.

Pour la CNDH, ces acquis doivent maintenant être consolidés.

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